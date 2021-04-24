Новая мутация коронавируса могла появиться в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 24 апреля. Ученым удалось выявить уникальный северо-западный штамм коронавируса, поделились специалисты НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

Первый штамм коронавируса, который зарегистрирован в России, предположительно, появился в Петербурге. Об этом сообщил заместитель директора научного учреждения Владимир Дедков.

Новый вид SARS-CoV-2 уже проявился себя в Псковской области и Северной столице, рассказал специалист. Как передает kp.ru, его особенностью является то, что штамм представляет собой мутацию гена, кодирующего белок. С его помощью коронавирус проникает в клетки организма человека. Пока неизвестно, уязвима эта версия вируса к уже имеющимся вакцинам или нет.

Индийский штамм коронавируса пока не обнаружили в России. Как сообщалось ранее, вариант патогена имеет двойную мутацию, отметили в Роспотребнадзоре.