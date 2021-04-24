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Фейерверк стоимостью 700 тыс. рублей запустят в честь начала летнего сезона в «Петергофе»

  /   Обновлено: 24 апреля 2021 13:51
Общество
Фейерверк стоимостью 700 тыс. рублей запустят в честь начала летнего сезона в «Петергофе»
vk.com  /  Петергоф

Санкт-Петербург, 24 апреля. Торжественный запуск фейерверка в честь начала летнего сезона фонтанов состоится в государственном музее-заповеднике «Петергоф».

В этом году новый сезон посвятили трехсотлетнему юбилею фонтанной системы и вольеров для птиц. По данным источника Федерального агентства новостей, фейерверк обойдется музею в 700 тыс. рублей.

Нижний парк украсили более 150 фонтанов и каскадов, в том числе фонтаны-шутихи, которые очень любят дети. При этом фонтан «Солнце» в восточной части Нижнего парка и фонтан «Тритон» у Большой оранжереи находятся на реставрации. Она должна завершиться летом текущего года.

С момента открытия сезона за вход в парк дворцового комплекса нужно будет заплатить. Вход станет платным не только в Петергофе, но и в других комплексах, входящих в состав ГМЗ. Среди них Стрельна, Ораниенбаум и парк Александрия.

петергоф фонтаны сезон
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Все новости / Общество / Фейерверк стоимостью 700 тыс. рублей запустят в честь начала летнего сезона в «Петергофе»
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