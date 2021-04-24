Транспортный парк Петербурга пополнят около трех тысяч автобусов к маю 2022 года

Санкт-Петербург, 24 апреля. Власти Петербурга закупят 2801 автобус к маю 2022 года в рамках реформы общественного транспорта. Коммерческие маршруты будут заменены социальными автобусами.

Новая модель транспортного обслуживания по плану начнет функционировать с 15 июля 2022 года. Производители должны будут за 70 дней до этого поставить Петербургу 2801 автобус. Из них 1742 будут вмещать более 80 пассажиров, 1052 — от 49 человек, и в семь небольших автобусов будет помещаться от 19 человек. Новый транспорт будет оснащен оборудованием для зарядки гаджетов, электронными системами оплаты проезда.

Некоторые новые автобусы будут работать на природном газе, а некоторые — на дизельном топливе. Цвет корпуса будет лазурным, также предполагается адаптация транспорта под особенности маломобильных граждан. Глава комитета по транспорту Кирилл Поляков отметил возможность сокращения вредных выбросов за счет экологичного топлива.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье может появиться общественный транспорт на водородном топливе. Работы по созданию таких автобусов назначили на 2022 год.