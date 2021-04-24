Петербуржцам посоветовали задуматься о продаже жилья

Санкт-Петербург, 24 апреля. Жителям Санкт-Петербурга стоит рассмотреть вариант продажи квартиры, такой совет дают эксперты рынка недвижимости.

Новостройки выросли в цене на 8%, из-за новой волны подорожания стоимость квадратного метра в строящемся жилье стала доходить до 170 тыс. рублей. Об этом сообщается в материале телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на данные базы «Циан».

«Сейчас целесообразно продавать то, что находится на пике стоимости, то есть, если в целях сбережения и инвестиций семья приобрела жилье, то сейчас как раз подходящее время сделать выход из этой инвестиции, зафиксировать прибыль», — рекомендует директор Colliers в Петербурге Андрей Косарев.

Правительство и Центробанк РФ ищут дополнительные методы поддержки жилищного рынка. Так, премьер-министр Михаил Мишустин объявил о возможности семей с детьми направить средства льготной ипотеки на постройку частного дома.