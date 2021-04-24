Сбой произошел на электрооборудовании в Курортном районе Петербурга

Санкт-Петербург, 24 апреля. Специалисты устраняют неполадки из-за сбоя в работе электрооборудования Комплекса защитных сооружений. После ЧП сработали автоматические системы защиты.

Чтобы сохранить надежное электроснабжение всего курортного района, ПАО «Россети Ленэнерго» ввела режим повышенной готовности, передает пресс-служба компании. Вопрос надлежащего обслуживания подстанции «Дамба-1», которая и обеспечивает электричеством весь Курортный район Петербурга, рассмотрят на заседании Штаба по безопасности электроснабжения при правительстве города.

Еще один сбой произошел ранее в Приморском районе, сообщало Федеральное агентство новостей. Сотрудники обслуживающей компании устранили проблемы в сетях, причины неполадки не раскрывались.