Петербуржцам пообещали дождливую погоду в субботу

Санкт-Петербург, 24 апреля. Жителей Петербурга 24 апреля ожидает прохладная погода, сопровождающаяся дождями. О таком прогнозе рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Погодные условия в Северной столице в субботу окажутся под влиянием северо-западной периферии циклона. По словам синоптика, небо над городом затянет облаками. Местами возможны кратковременные дожди.

В этот день воздух в Петербурге прогреется до +6...+8 градусов. В Ленобласти уличные термометры покажут около +4...+9 градусов. Ветер подует юго-западный, с переходом на северо-западный. Скорость его составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 755 мм рт. ст.

Накануне Петербург накрыло мокрым снегом из-за тыловой, холодной части циклона «Зохан». Местами в городе происходило образование гололедицы.