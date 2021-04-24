Третий этап ремонта Литейного моста в Петербурге начнется 24 апреля

Санкт-Петербург, 24 апреля. Ремонтные работы на Литейном мосту переходят к новому этапу. Из-за работ, которые начнутся 24 апреля, будет частично перекрыто движения для транспорта.

Третий этап ремонта Литейного моста в Петербурге будет проходить с 24 по 30 апреля. Работы выполняются с опережением сроков, чтобы быстрее снять ограничения движения для транспортных средств, отметили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы.

Водителей предупредили о перекрытии движения по крайним правым полосам Литейного моста в обоих направлениях. Схема объезда для автомобилистов есть на сайте Государственной административно-технической инспекции.

Ремонтные работы на Литейном мосту начались в начале апреля, а с 10 апреля движение на переправе начали ограничивать. Окончательно открыть мост для свободного проезда планируют уже 7 мая.