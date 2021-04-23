Организаторы VK Fest в Петербурге назвали имена хедлайнеров фестиваля

Санкт-Петербург, 23 апреля. Жители Петербурга с нетерпением ждут крупнейшего городского open-air-фестиваля VK Fest, хедлайнерами которого станут Светлана Лобода, группа Little Big и Василий Вакуленко (Баста).

Организаторы мероприятия назвали более 30 артистов, чье выступление пройдет на разных площадках VK Fest. На «Синей сцене» в числе прочих споют Елка, Ольга Бузова, Мари Краймбрери. Зрители «Белой сцены» послушают альтернативную музыку Звонкого, Burito, Mary Gu.

Откроют программу на «Зеленой сцене» инди-коллективы ЛАУД, ЯАVЬ и DAASHA. На фестивале выступят артисты, чьи композиции пользуются популярностью в соцсети «ВКонтакте». Петербуржцы смогут потанцевать под любимые треки в парке 300-летия Санкт-Петербурга 24 и 25 июля.

В начале июня в Северной столице России ожидается еще один грандиозный музыкальный фестиваль — Stereoleto-2021. Свое участие в мероприятии подтвердили Иван Дорн, Tesla Boy и Антоха MC.