Длинные майские выходные могут стать причиной всплеска бронирований в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 апреля. Всплеск туристических бронирований в Санкт-Петербурге во время непрерывных майских праздников предсказали эксперты.

Жители России могут начать активнее интересоваться отдыхом в Северной столице после того, как президент РФ Владимир Путин согласился с инициативой продлить майские выходные. Граждан ожидают нерабочие дни в период с 1 по 10 мая, напомнили в Ростуризме.

«В городе на Неве традиционно большая и разнообразная отельная база, так что места в гостиницах города хватит всем», — объяснили в пресс-центре туроператора «Интурист».

Некоторые специалисты, в то же время, не исключают, что продление майских выходных существенно не повлияет на внутренний туризм. Они объясняют это тем, что многие люди уже определились со своими планами на будущий отдых.

В то же время туристический поток в Сочи на майские праздники в этом году превысит прошлогодние показатели. Ожидается, что популярный курорт Краснодарского края примет на 25% больше путешественников.