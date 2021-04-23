Между Петербургом и Кронштадтом с мая начнет курсировать «Метеор»

Санкт-Петербург, 23 апреля. Санкт-Петербург и Кронштадт со 2 мая соединят скоростные «Метеоры»: время в пути по Финскому заливу составит 50 минут.

В мае сообщение между городами будет осуществляться только по выходным дням, в 14:45 и 17:20, говорится в информации на официальном сайте форта «Константин». «Метеоры» будут швартоваться у Медного Всадника, а заканчиваться маршрут будет на Зимней пристани в Кронштадте.

С июня метеоры планируется запустить в ежедневном режиме. Стоимость взрослого билета составит 1500 рублей, детский обойдется в 800 рублей. Предусмотрены льготные билеты, цена на них составит 1200 рублей.

В Санкт-Петербурге вводится особый противопожарный режим с 26 апреля по 17 июля. В этот период жителям региона нельзя посещать лесопарковые зоны и городские леса. В парках запрещено разжигать костры и сжигать листву.