Лучших молодых учителей наградили в Тихвине

Санкт-Петербург, 23 апреля. Тихвинские эксперты определили лучших молодых учителей года. Конкурс прошел в одной из школ города.

Звание «Педагог года» завоевала учитель географии городской школы №9. На втором месте — преподаватель английского языка школы №1. Закрыла тройку лучших учительница начальных классов гимназии №2.

Молодые преподаватели продемонстрировали свои рабочие навыки в презентационном виде. Сразу же после этого мероприятия, специалисты поделились своими историями, связанные с учебным процессом.

Сегодня в Санкт-Петербурге открылся пансионат воспитанниц СК РФ. На мероприятии лично присутствовал губернатор города Александр Беглов.