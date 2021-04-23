Беглов принял участие в открытии петербургского пансиона воспитанниц СК РФ

Санкт-Петербург, 23 апреля. Пансион воспитанниц Следственного комитета РФ открылся в северной столице. Губернатор города Александр Беглов лично присутствовал на мероприятии.

Градоначальник напутствовал будущих воспитанниц и поздравил гостей мероприятия с открытием учреждения. Беглов также поблагодарил СК РФ за помощь в воспитании подрастающего поколения и поддержку семей. Медаль «За высокую гражданственность» вручили губернатору Петербурга на мероприятии.

Дополнительные общеразвивающие программы войдут в программу обучения воспитанниц пансиона, рассказало руководство учреждения. Девочки будут изучать следственное дело, основы криминалистики и законодательства, а также дисциплины медицинской направленности. Кроме того, воспитанниц будут приобщать к здоровому образу жизни и укреплению духовно-нравственных ценностей.

Беглов проверил ход работ по реконструкции Центра образования №162 в Кировском районе Петербурга. Порядка 600 школьников обучаются в этом учреждении, поэтому власти города решили усовершенствовать его для такого количества учащихся.