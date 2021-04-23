Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
23 апреля 20:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:09
Шоу-бизнес
Вдова Олега Табакова показала, как готовилась к выходу на красную дорожку ММКФ
20:08
Шоу-бизнес
Переживший инсульт Николай Носков показал трогательное фото с женой
20:08
Политика
Милонов: Путин был слишком добр к «врагам» во время послания Федеральному собранию
20:04
Экономика
Украинцев к лету ждет вдвойне подорожавший газ
20:04
Политика
Греческий политик назвал «игрой с огнем» провокации Киева у границ России
20:03
Общество
Власти Петербурга установят в городе особый противопожарный режим
20:02
Армия
Ведущий «Время покажет» высмеял публикации украинских СМИ о «победе» ВСУ над Россией
20:01
Общество
На Форуме труда обсудили четырехдневную рабочую неделю и закон о самозанятых
20:01
Общество
Ученые нашли метод, как превратить пластиковые отходы в топливо
20:01
Происшествия
Шестой юный участник крупного ДТП в Новочеркасске скончался в больнице
20:00
Армия
Спецназ ССО из Британии и США натаскивает ВСУ для войны с Донбассом
19:59
Происшествия
Пострадавший во время взрыва бытового газа калининградец скончался в больнице
19:57
Армия
Польские СМИ рассказали правду, кто не дал «загнуться» ВС Украины в 2014 году
19:56
Общество
Беглов принял участие в открытии петербургского пансиона воспитанниц СК РФ
19:55
Общество
Сосновский: Навальному надоело прятаться с курицей по углам
19:54
Весь мир
Власти Зимбабве оправдали пандемией разрешение охоты на редких слонов
19:53
Экономика
В правилах дорожного движения появятся штрафы на мелкие дефекты автомобиля
19:53
Шоу-бизнес
Суд расторг брак Аланы и Павла Мамаевых
19:52
Шоу-бизнес
Певица Наталья Ветлицкая рассказала о зверствах бывшего мужа
19:50
Весь мир
Что признание Байденом геноцида армян в Османской империи даст Пашиняну
Все новости

Мошенники с Украины взялись обманывать российских пенсионеров

Экономика
Мошенники с Украины взялись обманывать российских пенсионеров
pixabay.com

Санкт-Петербург, 23 апреля. Петербургские сотрудники СОБР, уголовного розыска и СК задержали 17 граждан, которые помогали телефонным мошенникам с Украины похищать у российских пенсионеров миллионы рублей.

Об этом пишут СМИ Северной столицы. Только за три месяца 2021 года в Петербурге и Ленинградской области зафиксировали не менее 5 тыс. преступлений, основанных на телефонном мошенничестве. У петербуржцев старше 65 лет похитили по меньшей мере 400 миллионов рублей. Стражам правопорядка удалось задержать 17 человек, участвующих в преступлениях: их средний возраст 25 лет, и некоторые искренне не понимают, в чем виноваты, когда «просто снимали деньги с пластика».

«Вот та бабушка, у которой украли с карты последнее, умерла с горя. Причинно-следственную связь с убийством ветерана войны хочешь?», — цитируют оперативники свои разговоры с задержанными.

Полицейские утверждают, что все колл-центры, «откуда бубнят 24 на 7», находятся на территории Украины, куда им не добраться. И оперативникам «везет», что находящиеся за границей злоумышленники вынуждены пользоваться услугами других людей удаленно, пишет «Фонтанка.ру».

Речь идет о распространенной схеме: мошенники звонят россиянам, представившись сотрудником службы безопасности банка, и убеждают их снимать крупные суммы со счетов. В дальнейшем граждане (а это чаще всего доверчивые пенсионеры) посредством обмана переводят либо отдают лично свои деньги так называемым «дропам», которые и находятся в Петербурге. Причем организаторы на Украине и работники сети в России не знают друг друга лично, общаясь с помощью Telegram.

Сбербанк разработал новый сервис, который поможет защитить россиян от телефонного мошенничества. Речь идет о возможности проверять входящие вызовы с помощью мобильного приложения компании.

украина пенсионеры мошенники злоумышленники
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 181262 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 116330 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 105150 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика 61897 22 апреля 2021
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Шоу-бизнес 56957 22 апреля 2021
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Все новости / Экономика / Мошенники с Украины взялись обманывать российских пенсионеров
Рейтинг@Mail.ru