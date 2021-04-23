Мошенники с Украины взялись обманывать российских пенсионеров

Санкт-Петербург, 23 апреля. Петербургские сотрудники СОБР, уголовного розыска и СК задержали 17 граждан, которые помогали телефонным мошенникам с Украины похищать у российских пенсионеров миллионы рублей.

Об этом пишут СМИ Северной столицы. Только за три месяца 2021 года в Петербурге и Ленинградской области зафиксировали не менее 5 тыс. преступлений, основанных на телефонном мошенничестве. У петербуржцев старше 65 лет похитили по меньшей мере 400 миллионов рублей. Стражам правопорядка удалось задержать 17 человек, участвующих в преступлениях: их средний возраст 25 лет, и некоторые искренне не понимают, в чем виноваты, когда «просто снимали деньги с пластика».

«Вот та бабушка, у которой украли с карты последнее, умерла с горя. Причинно-следственную связь с убийством ветерана войны хочешь?», — цитируют оперативники свои разговоры с задержанными.

Полицейские утверждают, что все колл-центры, «откуда бубнят 24 на 7», находятся на территории Украины, куда им не добраться. И оперативникам «везет», что находящиеся за границей злоумышленники вынуждены пользоваться услугами других людей удаленно, пишет «Фонтанка.ру».

Речь идет о распространенной схеме: мошенники звонят россиянам, представившись сотрудником службы безопасности банка, и убеждают их снимать крупные суммы со счетов. В дальнейшем граждане (а это чаще всего доверчивые пенсионеры) посредством обмана переводят либо отдают лично свои деньги так называемым «дропам», которые и находятся в Петербурге. Причем организаторы на Украине и работники сети в России не знают друг друга лично, общаясь с помощью Telegram.

Сбербанк разработал новый сервис, который поможет защитить россиян от телефонного мошенничества. Речь идет о возможности проверять входящие вызовы с помощью мобильного приложения компании.