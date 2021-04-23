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Спасатели тушат полыхающую квартиру в центре Петербурга

Происшествия
Спасатели тушат полыхающую квартиру в центре Петербурга
pixabay.com

Санкт-Петербург, 23 апреля. Возгорание произошло в одном из домов в Центральном районе. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия.

Пожар вспыхнул в одной из квартир в доме на улице Жуковского. Сигнал о случившемся поступил на пульт диспетчера в 18:25, сообщает источник ФАН в экстренных службах.

К ликвидации последствий ЧП привлекли четыре единицы техники и 16 человек личного состава. В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания. Уточняется информация о пострадавших, а также о площади пожара.

Ранее ФАН писал о возгорании, которое произошло в одноэтажном доме в Пушкинском районе.

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