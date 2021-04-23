Жительница Петербурга перестала чувствовать руку после неудачного сеанса массажа

Санкт-Петербург, 23 апреля. После посещения массажного кабинета у женщины появились кровоподтеки на коже. Помимо этого у нее практически перестала функционировать рука.

Жительница города обратилась в полицию и рассказала, что ей оказали некачественную услугу массажа. Она отметила, что врачи рекомендовали ей пройти курс массажа из-за того, что ее мучили боли в плече, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

По совету знакомых клиентка обратилась к нужному специалисту. После того как заявительница к нему сходила, стала замечать, что у нее появились кровоподтеки на коже, а состояние ухудшилось. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

Еще одна петербурженка пострадала оттого, что не получила своевременную помощь медиков, сообщил ФАН.