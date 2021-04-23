Девочка из Петербурга доставлена в больницу с острым отравлением гелем для стирки

Санкт-Петербург, 23 апреля. Полиция начала проверку по факту отравления малолетнего ребенка, который выпил гель для стирки.

У полуторагодовалой девочки может развиться токсическая пневмония из-за отравления, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. В настоящее время малышка пребывает в инфекционном отделении в состоянии средней тяжести.

Ребенок, находившийся дома с матерью, зашел в ванную и вышел оттуда с бутылочным гелем для стирки. После этого пострадавшая глотнула жидкость, а женщина оперативно вызвала скорую помощь.

Ранее ФАН писал о петербуржце, который попал в реанимацию с острым отравлением кислотой.