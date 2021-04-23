Спасатели тушат пожар в одноэтажном здании в Пушкинском районе

Санкт-Петербург, 23 апреля. Огонь охватил помещение в одноэтажном здании на Большой улице в Пушкинском районе. Сотрудники МЧС приступили к ликвидации последствий ЧП.

Площадь возгорания составила 63 квадратных метра, сообщает источник ФАН в экстренных службах. По первоначальным данным, в доме загорелась обстановка.

Сигнал о происшествии поступил на пульт спасателей в 16:05. В тушении задействованы три единицы техники и 12 человек личного состава. Причины ЧП устанавливают специалисты.

Ранее ФАН писал о «Газели», которая воспламенилась в Петроградском районе Петербурга.