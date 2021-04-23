Власти Петербурга убрали незаконную парковку из Полежаевского парка

Санкт-Петербург, 23 апреля. Незаконно размещенную на территории Полежаевского парка автостоянку убрали по многочисленным просьбам жителей Петербурга, сообщили в Смольном.

Неделю назад жители Северной столицы обратились в Комитет по контролю за имуществом и сообщили, что кто-то начал огораживать территорию парка. Кроме того, в ведомство обратился и муниципальный депутат. В ходе проверки оказалось, что участок земли используется без каких-либо правоустанавливающих документов.

«В Петербурге установлен контроль за использованием городских территорий, особенно зеленых зон, к которым относится Полежаевский парк. Реакция на подобные случаи и обращения жителей будет незамедлительной», — заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Установлено, что частный предприниматель самовольно установил забор на территории парка. По требованию комитета он уже демонтировал все незаконные конструкции. Ему грозит наказание в виде штрафа.

Не так давно городской центр управления парковками перечислил самые популярные автостоянки у водителей Северной столицы. Чаще всего они оставляли свои автомобили на севере Петербурга.