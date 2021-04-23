Безработный петербуржец ограбил ювелирный салон ради погашения кредитов

Санкт-Петербург, 23 апреля. Сообщение о преступлении поступило в полицию Московского района от сотрудников магазина. Правоохранители задержали злоумышленника спустя полтора часа.

Неизвестный мужчина в маске ворвался в ювелирный магазин на Звездной улице, разбил витрины и сбежал с похищенными украшениями, сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Прибывшие на место оперативники разослали ориентировку на преступника и спустя полтора часа обнаружили его в районе Московского шоссе. Подозреваемого доставили в полицейский отдел. В скором времени решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

Задержанным оказался 45-летний местный житель. Безработный мужчина хотел закрыть имеющиеся задолженности по кредитам с помощью похищенных драгоценностей.

Ранее полиция Петербурга задержала троих молодых людей по делу об ограблении табачного магазина, сообщал ФАН.