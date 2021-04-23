Петербургского рецидивиста задержали за нападение с ножом на местного жителя

Санкт-Петербург, 23 апреля. Безработный житель Калининского района стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в поножовщине возле продуктового магазина.

Полиция задержала главного подозреваемого по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Им оказался неоднократно судимый петербуржец.

По данным следствия, он ударил ножом мужчину возле супермаркета после конфликта, возникшего на фоне личной неприязни. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии с колото-резаной раной левого бедра и повреждением суставов, писал ФАН.