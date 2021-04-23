Мать водителя-подростка попала под статью за избиение автоинспектора в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 апреля. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту избиения сотрудника ГИБДД. Подозреваемой стала 40-летняя жительница города, сообщил источник ФАН.

В полицию обратился сотрудник ГИБДД и рассказал о действиях агрессивной гражданки. Он с коллегами приехал на вызов к дому по Суздальскому проспекту. Там ранее была остановлена машина, за рулем которой сидел несовершеннолетний водитель.

Рядом с подростком была его мать в нетрезвом состоянии. Женщина стала дебоширить и материться. Сотрудник ГИБДД попросил горожанку прекратить нарушать общественный порядок. Подозреваемая набросилась на заявителя и стала избивать его руками и сумкой. Агрессивную женщину пришлось задержать и доставить в отделение, сообщал ФАН.