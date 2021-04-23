Инспектор по охране труда в Петербурге вернула взяткодателю деньги

Санкт-Петербург, 23 апреля. Сотрудники Следственного отдела по Калининскому району возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, пытавшегося дать взятку должностному лицу.

Поводом для возбуждения дела стала явка мужчины с повинной, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Мужчину отпустили под подписку о невыезде на время проверки обстоятельств произошедшего.

Как выяснилось, петербуржец перевел через мобильное приложение 30 тысяч рублей государственному инспектору труда. Сотрудница инспекции не приняла взятку и вернула денежные средства правонарушителю.

Бывшего начальника управления Пенсионного фонда России в Нижневартовске подозревают в получении взятки в размере 2,4 млн рублей, сообщал ФАН.