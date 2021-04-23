Видео с танцующим под индийскую музыку Крошиком появилось в Сети

Санкт-Петербург, 23 апреля. Центр спасения тюленей опубликовал ролик с танцующим Крошиком — любимцем многих петербуржцев и гостей города.

Ролик сопровождает популярная музыкальная композиция, которую часто возможно услышать в индийских фильмах. На видео можно рассмотреть, как тюлень Крошик вращается вокруг себя и машет ластом в объектив камеры. Пользователи Сети не смогли сдержать эмоций после просмотра ролика.

«Боже, какой он милый», — написали многие.

Центр спасения тюленей довольно часто публикует забавные ролики с Крошиком. Сотрудники учреждения научили его есть рыбу кусочками. Теперь в меню Крошика есть кета и кижуч, судак, щука и многое другое. По словам сотрудников Центра спасения тюленей, такой рацион животному очень нравится.

Крошик ранее испытал на прочность противотюленьи решетки в реабилитационном центре ластоногих, который располагается в Северной столице. Такие конструкции предназначены для защиты животных от рыбацких снастей, отметили в группе «Спасение тюленей».