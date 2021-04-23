Мигрант-нелегал попытался за 10 тысяч рублей откупиться от автоинспектора в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 апреля. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 62-летнего нелегального мигранта. Он стал подозреваемым по уголовному делу о мелком взяточничестве.

Коррупционное преступление было совершено в Центральном районе города. Сотрудники ГИБДД остановили на Невском проспекте иномарку Kia Rio. За рулем сидел гражданин одной из постсоветских республик.

Проверка показала, что в отношении водителя действовал запрет на въезд на российскую территорию. Мигрант решил избежать ответственности, для чего предложил автоинспектору 10 тысяч рублей в качестве взятки. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.

Аналогичный случай произошел в Петербурге две недели назад. Подкупить автоинспектора пытался водитель-мигрант без прав, сообщал ФАН.