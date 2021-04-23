Польский футбольный союз сообщил о проведении дополнительных матчей Евро-2020 в Петербурге

, 23 апреля. Представители Польского футбольного союза (PZPN) проинформировали, что Петербург и Севилья примут дополнительные матчи предстоящего чемпионата Европы.

Санкт-Петербург и Севилья получили право на проведение дополнительных матчей континентального футбольного первенства летом 2021 года. Об этом сообщили представители PZPN. УЕФА пока официально не подтвердил эту информацию. Сегодня проходит заседане исполкома организации, в ходе которого будут объявлены города, примающие турнир.

Чемпионат Европы, перенесенный на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России выступит в группе B. Соперниками команды Станислава Черчесова станут сборные Бельгии, Дании и Финляндии. Действующим чемпионом Европы по футболу является Франция.

Ранее стало известно, иностранные волонтеры не будут работать на матчах Евро-2020 в Петербурге. Соответствующее решение связано со сложной эпидемиологической ситуацией в мегаполисе.