Петербург накрыло мокрым снегом из-за нового циклона

Санкт-Петербург, 23 апреля. Новый циклон «Зохан» принес с собой для петербуржцев мокрый снег и гололедицу.

Еще в четверг вечером в Санкт-Петербурге прошел мокрый снег. В городе установилась прохладная погода для этого времени года. В пятницу синоптики прогнозируют примерно такую же температуру.

«Сегодня синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием тыловой, холодной части циклона, названного нашими немецкими коллегами «Зохан». Регион ждет облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, пройдут кратковременные дожди, местами возможны выпадения снежной крупы», — пишет на своей странице в социальной сети ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

По предварительным данным температура воздуха составит от +8 до +10 градусов тепла. В городе будет дуть южный ветер со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Погодные аномалии происходят не только в Петербурге, но и в Москве. Синоптики рассказали о погоде в столице до конца недели, сообщает «Ридус».

Холодная погода сохраняется и в других областях России. Недавно стало известно, что плохие погодные условия в Мордовии продлятся еще месяц.