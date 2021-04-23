Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
23 апреля 12:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:33
Общество
Эксперт рассказал, что говорят уехавшие в Израиль жители СССР о своей Родине
12:33
Общество
Массовые мероприятия в День Победы разрешили в Крыму
12:31
Происшествия
Погибшие при авиакрушении под Иркутском создавали самодельные самолеты
12:29
Технологии
Комплект новинок от Apple по стоимости сравним с бюджетом проживания на несколько месяцев
12:29
Происшествия
Житель Сахалина умер во время сбора «урожая» сельди
12:26
Общество
Потерявший члена семьи американец подружился с колибри и кормит ее с рук
12:26
Экономика
Электрокары от Huawei поступили в продажу
12:26
Армия
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
12:25
Происшествия
СК возбудил дело после смертельного падения самолета в Иркутской области
12:23
Политика
Петр Порошенко назвал Азовское море территорией Украины
12:21
Армия
Историк Тепикин «расшифровал сигнал» для НАТО от адмирала ВМСУ о десанте ВС РФ на Украине
12:19
Общество
«Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Иркутск
12:18
Весь мир
Процесс над убийцей Джорджа Флойда: суд или судилище?
12:17
Политика
Историк Тепикин раскрыл подоплеку визита Лукашенко в Москву
12:16
Шоу-бизнес
Ани Лорак рассказала об отношениях с бывшим мужем после слухов о воссоединении
12:16
Экономика
Собрание акционеров Сбербанка приняло решение о выплате рекордных дивидендов
12:13
Политика
Москва вышлет из России пять польских дипломатов
12:12
Шоу-бизнес
Певица Ани Лорак рассказала о романе с украинским футболистом Ребровым
12:12
Экономика
Впервые с марта курс доллара упал ниже 75 рублей
12:08
Общество
Ради этого приехали: туристы восхитились персиковыми садами в Крыму
Все новости

Петербург накрыло мокрым снегом из-за нового циклона

Общество
Петербург накрыло мокрым снегом из-за нового циклона
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Санкт-Петербург, 23 апреля. Новый циклон «Зохан» принес с собой для петербуржцев мокрый снег и гололедицу.

Еще в четверг вечером в Санкт-Петербурге прошел мокрый снег. В городе установилась прохладная погода для этого времени года. В пятницу синоптики прогнозируют примерно такую же температуру.

«Сегодня синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием тыловой, холодной части циклона, названного нашими немецкими коллегами «Зохан». Регион ждет облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, пройдут кратковременные дожди, местами возможны выпадения снежной крупы», — пишет на своей странице в социальной сети ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

По предварительным данным температура воздуха составит от +8 до +10 градусов тепла. В городе будет дуть южный ветер со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Погодные аномалии происходят не только в Петербурге, но и в Москве. Синоптики рассказали о погоде в столице до конца недели, сообщает «Ридус».

Холодная погода сохраняется и в других областях России. Недавно стало известно, что плохие погодные условия в Мордовии продлятся еще месяц.

погода санкт-петербург циклон
Комментировать
Самое популярное
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Политика 109953 20 апреля 2021
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 108517 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 104032 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Общество 83603 20 апреля 2021
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 80779 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Все новости / Общество / Петербург накрыло мокрым снегом из-за нового циклона
Рейтинг@Mail.ru