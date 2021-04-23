Пенсионеры в Петербурге наиболее часто становятся жертвами изобретательных аферистов

Санкт-Петербург, 23 апреля. Жители города продолжают страдать от действий мошенников. Злоумышленники придумали массу способов для отъема денег у населения. Чаще всего на уловки попадаются пенсионеры.

Классической уже стала схема с обеспечением сохранности денег. Недавно полицейские задержали 13 мошенников, которые звонили гражданам и запугивали их. Жертвам врали, будто с их карт пытаются вывести крупные суммы. Людей убеждали перевести средства на «безопасные счета». Как правило, проще всего было уговорить пожилых горожан. Сумма транзакций составляла от 100 тысяч до 1,5 миллиона рублей, сообщает издание «Невские Новости».

Приносит аферистам деньги и схема с оказанием помощи якобы родственникам. Пожилым гражданам звонят злоумышленники, маскируются под родных и просят срочно помочь, рассказывая про аварии, необходимость экстренного лечения. Нередко за деньгами приезжает якобы близкий друг.

Иногда пожилым людям звонят лжесоциальные работники и рассказывают о новой компенсации. Злоумышленники подчеркивают, что перед получением денег от государства пенсионер якобы должен совершить разовый платеж — основания придумываются разные.

Зарегистрированы случаи, когда аферисты приходят домой к жертвам. Они якобы доставляют социальную помощь. У мошенников всегда в наличии только крупные деньги. Жертва соглашается разменять их, отдает настоящие купюры, а взамен получает подделку.

Аферисты в последнее время умудряются оформлять на людей кредиты, пользуясь записью их голосов, сообщало Deita.