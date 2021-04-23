Число жертв ДТП со сгоревшими авто на КАД увеличилось до трех

Санкт-Петербург, 23 апреля. Смертельная авария произошла накануне на кольцевой автодороге. Водитель и два пассажира легкового автомобиля, участвовавшего в столкновении, скончались.

Число погибших в жутком ДТП с участием двух грузовых автомобилей и одной легковой машины на КАД в Санкт-Петербурге возросло до трех, сообщили в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области. Водитель и пассажиры загоревшегося после удара ВАЗа получили несовместимые с жизнью травмы.

По данным полиции, столкновение произошло после того, как грузовик с краном-манипулятором остановился на проезжей части из-за технической неисправности. В него влетела легковушка, а затем в них врезался большегруз Volvo. После аварии автомобили вспыхнули. Правоохранители организовали доследственную проверку по факту смертельного ДТП.

Ранее ФАН опубликовал видео с полыхающими на пересечении КАД и Челябинской улицы автомобилями.