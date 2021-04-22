Диспансеризация и профилактические медосмотры возобновились в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 апреля. Медучреждения Петербурга вновь могут проводить диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Документ был подписан в связи с улучшением эпидемической ситуации в городе, сообщили в пресс-службе местной администрации. В Петербурге отмечено снижение темпов распространения инфекции.

«Возобновляется проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт‑Петербурге», — следует из публикации.

По последним данным, в Северной столице насчитывается 410 074 случая COVID-19, из которых 682 выявили в минувшие сутки. В городе продолжается прививочная кампания от коронавируса, 8 апреля поступила первая партия «ЭпиВакКороны», препарата, созданного в научном центре «Вектор».