Реставрацию Благовещенской церкви в Петербурге завершат к сентябрю

Санкт-Петербург, 22 апреля. Власти Санкт-Петербурга поручили завершить реставрацию Благовещенской церкви у Александро-Невской лавры к началу сентября.

Храм передали Русской православной церкви (РПЦ) в 2021 году. Ремонт Подпорной стены восточного двора ворот с оградой завершилась в прошлом году. Теперь планируется закончить реставрацию семинарского корпуса. Проведение работ приурочили к 800-летию со дня рождения святого князя Александра Невского, сообщили в пресс-службе Смольного.

В Петербурге уже завершили реставрацию Елагина Дворца. Масштабный ремонт здания проводился в течение последних 20 лет. Специалисты восстановили декоративное и архитектурное убранство кабинета Александра I и возродили первоначальный интерьер церкви Николая Чудотворца.