Иван Дорн, Антоха МС и Tesla Boy «ворвутся» на Stereoleto-2021

Санкт-Петербург, 22 апреля. Организаторы музыкального фестиваля Stereoleto-2021 огласили список участников, который пополнился новыми музыкантами.

Фестиваль пройдет на территории «Севкабель-порта» в Петербурге 13 и 14 июня. В этом году помимо музыкальной программы на мероприятии будут представлены арт-объекты современных дизайнеров, гастрономическое пространство Stereofood, маркет и площадка с активностями для детей и взрослых. Организаторы Stereoleto-2021 объявили третью волну участников в Instagram. В нее «ворвались» Иван Дорн, Tesla Boy и Антоха MC.

«К лайн-апу юбилейного 20-го фестиваля Stereoleto мчится мощное подкрепление!» — пишут в аккаунте фестиваля.

Еще один фестиваль проходит в России в этом году. Мероприятие, посвященное студенческому театральному искусству — «Сцена-Молодость-Крым» — стартовало в Ялте.