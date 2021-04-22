Спасатели локализовали пожар в цехе в Василеостровском районе

Санкт-Петербург, 22 апреля. Пожарные справились с огнем на кровле здания. Информация о пострадавших пока отсутствует.

Ранг пожара в цехе на Кожевенной линии был снижен до первого благодаря действиям сотрудников МЧС, сообщает источник ФАН в экстренных службах. В тушении возгорания площадью 60 квадратных метров принимали участие 19 единиц техники и 81 человек личного состава.

Сигнал о происшествии поступил на пульт спасателей в 18:20 — горение было зафиксировано на кровле здания и в надстроенных помещениях. В 19:38 огонь удалось локализовать. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее ФАН писал о пожаре, который удалось ликвидировать в однокомнатной квартире в Кировском районе Петербурга.