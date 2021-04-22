Два грузовика загорелись после столкновения на петербургской КАД

Санкт-Петербург, 22 апреля. Большая пробка образовалась на КАД в результате столкновения двух большегрузов. Авария привела к возгоранию обоих автомобилей.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП на пересечении КАД и Челябинской улицы, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Его участниками стали две фуры.

По первоначальным данным, после столкновения грузовики загорелись, а на дороге образовалась значительная пробка. Информации о пострадавших пока не поступало. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее на КАД произошла еще одна авария. Самосвал влетел в груженный бревнами лесовоз, писал ФАН.