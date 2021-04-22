Суды Петербурга рассмотрели дела участников незаконных акций

Санкт-Петербург, 22 апреля. Жители города, которые приняли участие в несанкционированных мероприятиях, получат арест или должны будут выплатить штрафы.

В общей сложности Приморским районным судом после незаконных протестов было зарегистрировано 62 материала. Семь из них вернули составителям, два правонарушителя наказаны штрафами по 10 тыс. рублей, остальные дела еще рассматриваются специалистами.

В Кировском районном суде было рассмотрено восемь материалов. Все правонарушители обязаны будут выплатить штраф в размере 10 тыс. рублей.

Также дела, касающиеся несогласованных митингов в поддержку осужденного блогера Алексея Навального, были рассмотрены Фрунзенским районным судом. По решению инстанции пятерых правонарушителей привлекли к административной ответственности.

В Смольнинском районном суде рассмотрели четыре дела. Фигуранты получили аресты на пять и семь суток.

ФАН сообщал, что руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко рассказал, по какой причине от Навального отказались почти все его сторонники.