Санкт-Петербург, 22 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) передаст Санкт-Петербургу право на проведение трех дополнительных матчей чемпионата Европы по футболу в 2021 году.

Спортивный журналист Нобель Арустамян сообщил в своем Telegram-канале, что УЕФА принял окончательное решение о переносе трех матчей группового турнира Евро-2020 в Санкт-Петербург. Изначально четыре игры турнира должны были пройти в Дублине. Однако один из матчей плей-оффа примет Лондон.

Официальное заявление УЕФА сделает в пятницу, 23 апреля. По словам Арустамяна, в Европейском союзе футбольных ассоциаций решили не добавлять новые города, в связи с чем было решено отказаться от переноса нескольких матчей в Москву. Таким образом, «Газпром Арена» может принять семь матчей Евро-2020.

В Дублине должны были пройти три матча группового турнира. Это Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня) и Швеция — Польша (23 июня). А еще столица Ирландии должна принять одну четвертьфинальную встречу.

Пресс-служба оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге сообщила, что Парк футбола заработает у «Юбилейного» во время континентального первенства. Там пройдут встречи с именитыми спортсменами и футбольные мастер-классы.