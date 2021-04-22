Петербуржец получил ножевое ранение у продуктового магазина

Санкт-Петербург, 22 апреля. Стражи порядка разыскивают подозреваемых в нападении на мужчину. Прохожие обратили на него внимание возле одного из магазинов.

Врачи скорой помощи госпитализировали жителя Калининского района, который истекал кровью возле местного магазина, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. У мужчины нашли колото-резаную рану левого бедра и повреждение суставов. Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии, у него травматический шок.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства происшествия и опрашивает свидетелей. Также ведется поиск подозреваемых.

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