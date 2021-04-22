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Пьяная мать несовершеннолетнего водителя избила сотрудника ГИБДД в Петербурге

  /   Обновлено: 22 апреля 2021 16:32
Происшествия
Пьяная мать несовершеннолетнего водителя избила сотрудника ГИБДД в Петербурге
Федеральное агентство политических новостей

Санкт-Петербург, 22 апреля. Правоохранители проводят проверку по факту нападения на сотрудника ГИБДД. Сообщение в полицию поступило от петербургского автоинспектора.

Заявитель рассказал, что ночью получил сообщение о задержании водителя по адресу Суздальский проспект, №63. Инспектор и его коллеги прибыли по указанному адресу. Выяснилось, что автомобилем управлял несовершеннолетний юноша, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Рядом с подростком была его 40-летняя пьяная мать. Женщина ругалась, используя нецензурные слова, и махала руками. На сделанное замечание о противоправном поведении она накинулась на автоинспектора. Нетрезвая гражданка избила сотрудника ГИБДД руками и сумкой. Ее доставили в отделение.

В Москве суд вынес приговор участнику незаконного митинга, который напал на стража порядка. За избиение силовика фигурант на два года лишился свободы, сообщал ФАН.

ГИБДД алкоголь избиение
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