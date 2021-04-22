Петербургский школьник получил сложный перелом при прыжке через веревку на физкультуре

Санкт-Петербург, 22 апреля. Полиция выясняет обстоятельства происшествия в одной из городских школ. В результате инцидента травму получил один из учеников.

По данным следствия, мальчик прыгал через веревку на уроке физкультуры, но неудачно приземлился и был госпитализирован. В больнице у него диагностировали оскольчатый перелом средней трети правой большеберцовой кости с допустимым стоянием отломков.

В настоящее время школьник находится в травматологическом отделении. Его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Ранее ФАН писал об ученике петербургской школы, который получил перелом позвонков во время потасовки.