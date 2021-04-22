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Политика
Жириновский доверил борьбу с коррупцией депутату ЛДПР из Петербурга
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Жириновский доверил борьбу с коррупцией депутату ЛДПР из Петербурга

Политика
Жириновский доверил борьбу с коррупцией депутату ЛДПР из Петербурга
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 22 апреля. Опыт Санкт-Петербургского комитета ЛДПР по борьбе с коррупцией будет перенесен на всю страну, сообщила корреспонденту Федерального агентства новостей активистка Анна Замараева.

Комитет ЛДПР по борьбе с коррупцией в Санкт-Петербург под руководством Анны Замараевой проделал большую работу по сбору жалоб от населения и составлению обращений в компетентные органы. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поручил создать аналогичный комитет по работе на федеральном уровне. Новый орган возглавят депутат Госдумы РФ Иван Сухарев и руководитель петербургского антикоррупционного комитета Анна Замараева.

«Раньше мы делали расследования на региональном уровне, теперь будем осуществлять общественный контроль за закупками органов власти и госкомпаний на федеральном уровне, а также планируем подготовить молодых лидеров, которые смогут помочь своему региону сэкономить бюджет. Благодарю Владимира Вольфовича за доверие», — поделилась мыслями Замараева с журналистом.

Ранее депутаты фракции ЛДПР в Госдуме предложили приравнять ПДД к федеральным законам.

Жириновский коррупция лдпр
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