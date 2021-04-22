Петербуржец отомстил продавщицам алкомаркета, въехав в магазин на чужой машине

Санкт-Петербург, 22 апреля. Злоумышленник сел за руль чужого автомобиля, а затем протаранил металлическую решетку магазина в Калининском районе. Это произошло после того, как он повздорил с продавщицами.

Против петербуржца завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. По данным следствия, гражданин завладел чужим автомобилем Lada Kalina и начал ездить по улицам города, пока не попал в ДТП.

Подозреваемый поссорился с продавщицами магазина алкогольной продукции, после чего в порыве гнева выбежал из помещения, сел за руль машины и протаранил металлическую решетку, расположенную на входе в алкомаркет. Сейчас фигурант находится в СИЗО.

Ранее ФАН писал о жителе Перми, угнавшем автомобиль, который до этого продал.