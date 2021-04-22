Полиция задержала троих петербуржцев по делу об ограблении табачного магазина

Санкт-Петербург, 22 апреля. Среди задержанных оказался несовершеннолетний подросток. Общая сумма ущерба, причиненного владелице магазина, составила более 70 тыс. рублей.

Сотрудникам полиции Санкт-Петербурга удалось задержать троих молодых людей 23, 22 и 17 лет, подозреваемых в ограблении магазина «Табак» на Светлановском проспекте, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Как выяснилось, молодые люди, воспользовавшись отсутствием наблюдения, вскрыли входные двери и проникли в помещение магазина. Злоумышленники забрали из кассы 36 тыс. рублей и похитили имущества на общую сумму свыше 37 тыс. рублей, после чего скрылись с места преступления.

Выяснение обстоятельств дела продолжается. В скором времени будет принято процессуальное решение в отношении задержанных.

Рецидивист ограбил магазин с мобильными аксессуарами на Политехнической улице в Петербурге, сообщал ФАН.