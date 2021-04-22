Трехлетняя девочка экстренно госпитализирована в Петербурге с отравлением корвалолом

Санкт-Петербург, 22 апреля. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту отравления трехлетней девочки. Сообщение об инциденте поступило в полицию от медиков городской больницы.

Врачи рассказали стражам порядка, что причиной срочной госпитализации и отравления стали съеденные пациенткой две таблетки корвалола, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Полицейские связались с матерью несовершеннолетней. Женщина констатировала, что по ее недосмотру ребенок проглотил лекарство. Мать девочки подчеркнула, что ни к кому претензий не имеет.

Бригада скорой срочно госпитализировала жительницу Санкт-Петербурга. Пока неизвестно как, но женщина отравилась мухоморами, сообщал ФАН.