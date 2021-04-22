Двухлетний ребенок облился кипятком в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 апреля. Полиция проводит проверку по факту инцидента в центре Северной столицы. Ребенок вылил на себя кипяток, с многочисленными ожогами его госпитализировали.

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в одном из домов по улице Ворошилова. Двухлетний ребенок был госпитализирован с ожогами лица, груди, живота и предплечья.

Медики уже оказали ему помощь и отпустили домой. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Мать пострадавшего рассказала полиции, что не уследила за ребенком, и он опрокинул на себя кипяток. Полиция проводит проверку.

Медики госпитализировали первоклассника, который провалился в яму с горячей водой на улице, сообщал ФАН. ЧП произошло ранним утром в Нижневартовске, когда ребенок шел в школу.