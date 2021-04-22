Спасатели потушили полыхающий гараж в Василеостровском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 22 апреля. Возгорание площадью 18 квадратных метров произошло в гараже по улице Беринга. Как выяснилось, воспламенился находившийся в помещении мусор.

Региональный главк МЧС сообщает, что сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую службу 22 апреля в 13:55. На место происшествия выехали две пожарных машины и девять человек личного состава.

Спасатели потушили огонь спустя полчаса после вызова. Информации о пострадавших не поступало. Причину воспламенения мусора и все обстоятельства случившегося выяснят пожарные дознаватели.

Ранее пожарные ликвидировали возгорание на автозаправке на Ярославском шоссе в Москве, сообщал ФАН.