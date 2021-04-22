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Злоумышленник в Петербурге избил сестру ученого Артура Чилингарова

  /   Обновлено: 22 апреля 2021 14:41
Происшествия
Злоумышленник в Петербурге избил сестру ученого Артура Чилингарова
kld.sledcom.ru  /  Пресс-служба СУ СК по Калининградской области

Санкт-Петербург, 22 апреля. Родственница известного ученого Артура Чилингарова попала в больницу с травмами. На нее напал неизвестный и несколько раз ударил по голове. Полиция ищет злоумышленника.

Инцидент произошел в подъезде одного из домов на 1-й линии в Санкт-Петербурге. Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, преступник несколько раз ударил пожилую женщину по голове, после чего скрылся с места происшествия.

В результате инцидента пострадавшая была госпитализирована. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. После оказания медицинской помощи пациентку отпустили домой. В настоящее время ее состояние оценивается как удовлетворительное. Полиция ищет преступника.

Артур Чилингаров имеет звание Героя России. Ученый работал над исследованием Арктики и Антарктиды. Он жил на леднике и воспитывал белых медвежат.

Восемь подростков избили школьника на улице в Санкт-Петербурге. ФАН выяснил подробности.

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