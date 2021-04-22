Петербуржец обосновал свои прогулы поддельным больничным

Санкт-Петербург, 22 апреля. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего жителя города. Торговый представитель подозревается в использовании поддельного листка о нетрудоспособности.

По данным источника ФАН, фигурант почти две недели не появлялся на рабочем месте. Выйдя на работу, он предоставил якобы выданный поликлиникой больничный лист, который позволял ему не выполнять свои трудовые обязанности.

Экспертиза показала, что документ был изготовлен кустарным способом с применением другого вида печати. Кроме того, выявлены факты механического воздействия, включая травление, смывание и дописку.

По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении пока неустановленного лица, которое изготовило и сбыло поддельный документ торговому представителю.

Аналогичный случай произошел в Москве. Поддельным больничным решил воспользоваться сотрудник таможни, сообщал ФАН.