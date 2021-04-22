Годовалая девочка попала в больницу с сотрясением мозга в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 апреля. Сообщение о происшествии поступило в полицию от врачей Детской городской больницы № 5, куда доставили пострадавшего ребенка.

Медики диагностировали у малышки сотрясение головного мозга, девочка находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Как утверждает мать потерпевшей, годовалая дочь получила травмы в результате случайного падения с детской кроватки. Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства падения ребенка и дать оценку действиям родительницы.

Следственный комитет выясняет обстоятельства отравления трехлетней девочки растворителем в Ленобласти, сообщал ФАН.