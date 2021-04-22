Пострадавших мужчину и женщину вынесли из горящего дома в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 апреля. Спасатели продолжают бороться с огнем в жилом доме на Софийской улице во Фрунзенском районе. Стало известно о двоих пострадавших при пожаре.

Очаг возгорания находился в двухкомнатной квартире на третьем этаже. Загорелась комната на площади 30 квадратных метров и коридор на площади пять квадратных метров, сообщил источник ФАН в экстренных службах. Огонь распространился на трех этажах здания.

Сотрудники МЧС эвакуировали двоих пострадавших жильцов, мужчина и женщина с травмами различной степени ожидают приезда скорой помощи. Спасатели проверяют четвертый и пятый этаж на наличие пострадавших.

Из-за угрозы распространения огня пожару присвоили высокий уровень сложности. К ликвидации последствий ЧП привлечены четыре единицы техники и 16 человек личного состава, сообщал ФАН.