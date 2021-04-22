Силовики задержали в Петербурге подозреваемого в призывах к беспорядкам и насилию

Санкт-Петербург, 22 апреля. Уроженец Смоленской области задержан в рамках уголовного дела о призывах к массовым беспорядкам и насилию.

По мнению Следственного комитета, 36-летний фигурант в феврале опубликовал в мессенджере аудиозапись. Автор призывал людей устроить массовые беспорядки, уничтожать имущество и сопротивляться представителям власти, используя оружие.

Оперативники приехали в Кудрово, где проживает подозреваемый. Они провели обыск, а затем доставили его в следственный отдел. Правоохранители считают, что он мог быть связан с незаконным перекрытием дорог во время несанкционированных уличных акций зимой этого года.

В российских городах 21 апреля прошли митинги в поддержку блогера Алексея Навального. Ожидания организаторов незаконных акций абсолютно не оправдались, сообщал ФАН.

Министерство внутренних дел РФ накануне призывало граждан не участвовать в несанкционированных акциях, сообщало РИАМО.