Более 23 тысяч петербуржцев обследовались на коронавирус за сутки

Санкт-Петербург, 22 апреля. Жители Северной столицы продолжают активно обследоваться на наличие коронавирусной инфекции в организме, заявили в Смольном.

Тестирование на COVID-19 за минувшие сутки в Санкт-Петербурге прошел 23 651 местный житель. Накануне обследовались 16 660 человек, заявили в пресс-службе администрации города на Неве. Петербургские медики за прошедшие 24 часа также обработали 13 791 вызов, поступивший в единую региональную службу по вопросам, связанным с COVID-19.

Отечественную вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 «Спутник V» могут одобрить во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже летом 2021 года. Окончательное решение будет принято по факту итогов работы двух миссий ВОЗ, рассказал замглавы МИД России Сергей Вершинин.