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Более 23 тысяч петербуржцев обследовались на коронавирус за сутки

Общество
Более 23 тысяч петербуржцев обследовались на коронавирус за сутки
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Санкт-Петербург, 22 апреля. Жители Северной столицы продолжают активно обследоваться на наличие коронавирусной инфекции в организме, заявили в Смольном.

Тестирование на COVID-19 за минувшие сутки в Санкт-Петербурге прошел 23 651 местный житель. Накануне обследовались 16 660 человек, заявили в пресс-службе администрации города на Неве. Петербургские медики за прошедшие 24 часа также обработали 13 791 вызов, поступивший в единую региональную службу по вопросам, связанным с COVID-19.

Отечественную вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 «Спутник V» могут одобрить во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже летом 2021 года. Окончательное решение будет принято по факту итогов работы двух миссий ВОЗ, рассказал замглавы МИД России Сергей Вершинин.

петербург тест коронавирус
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